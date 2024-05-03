Москва, 3 мая, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего серию терактов в России, сообщило 3 мая ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM

«ФСБ пресечена преступная деятельность агента главного управления разведки минобороны Украины, члена запрещенной в РФ украинской террористической организации 1976 года рождения», — говорится в сообщении.

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Силовики обнаружили в машине задержанного оружие и патроны, а также компоненты для изготовления взрывного устройства.

Гражданина России разыскивали в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 (приготовление к диверсии), части 1 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), сообщило ФСБ.

Мужчина прибыл в Московский регион из Литвы в марте 2024 года для изъятия компонентов взрывных устройств из тайников, подготовленных украинскими спецслужбами. При вскрытии одного из них мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и сбежал. Позднее его выявили при изъятии очередного схрона в Ленинградской области. При задержании он оказал вооружённое сопротивление и его ликвидировали.

Как сообщило ФСБ, готовились теракты в отношении объектов Министерства обороны. Помимо этого, украинские террористы планировали атаки в православных церквях в Прибалтике. Переписка диверсантов с куратором выявила планы украинских террористов «полностью искоренить всё русское» в Прибалтике.

По данным источника ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали предполагаемого пособника террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», Николая С.

Полиция в начале апреля установила Chevrolet Orlando, за рулём которого находился 47-летний житель Королёва Николай С. О подозреваемом известно, что он занимается ремонтом автомобилей и уже попадал в поле зрения полиции за мелкие преступления. Его несколько раз разыскивали приставы за неуплату алиментов. Во время задержания Николай сбежал от правоохранителей.

Перед побегом мужчина жил в квартире у москвички, которая помогает бойцам СВО и собирает гуманитарную помощь. Сразу после публикации фотографий Николая в интернете она позвонила в полицию и сообщила, что возможный соучастник теракта оставил у неё дома часть вещей. По её словам, мужчина не производил впечатления радикально настроенного человека.

Дочь предполагаемого пособника террористов заявила ИА Регнум, что не верит в его причастность к теракту.