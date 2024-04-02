Москва, 2 апреля, 2024, 11:44 — ИА Регнум. В Государственную думу внесли проект о запрете иноагентам избираться в органы власти. Законопроект на рассмотрение парламента внесли лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов и замруководителя партийной фракции в Госдуме Дмитрий Гусев.

Duma.gov.ru

«Учитывая, что значительная часть лиц, внесенных в реестр иностранных агентов, в настоящее время проживает за рубежом <…> нужно ограничить избирательное право данной категории лиц», — заявил Миронов журналистам.

Инициатива предлагает лишить объявленных иноагентами граждан права избираться в федеральные и региональные органы власти, а также в органы местного самоуправления. В настоящее время эти лица имеют право выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах, при этом они обязаны указывать статус иноагента в заявлении о согласии баллотироваться, в агитационных и информационных материалах.

В конце марта Министерство юстиции сообщило, что иноагенты имеют право участвовать в выборах в качестве кандидатов, но должны соблюдать наложенные на них законодательством ограничения. В министерстве отметили, что сведения об этом должны быть указаны в заявлении, предоставляемом в ЦИК.

В апреле 2021 года Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об участии иностранных агентов в выборах. Расширился перечень российских организаций, которым запрещено участвовать в выборах: кроме НКО — иностранных агентов, туда попали общественные объединения без образования юридического лица и СМИ, признанные «иностранными агентами». Вводилось понятие кандидат-иноагент. Сведения о том, что кандидат является физлицом-иноагентом либо аффилирован с иноагентом, должны включаться в подписные листы, а также указываться при информировании о кандидатах.