Вашингтон, 3 мая, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины продолжают уходить с позиций и отступать в ожидании передачи Киеву недавно одобренной Вашингтоном военной помощи от США. Об этом 3 мая написал корреспондент издания Responsible Statecraft Блейз Малли.

Global look Press/Kharkiv Region Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency

По словам автора, несмотря на первоначальный оптимизм после одобрения американской помощи Киеву, среди аналитиков и чиновников в США в последнее время всё больше укрепляется мнение, что эти средства могут не переломить ход конфликта.

«Пока Украина ждёт прибытия последнего транша американской помощи, ситуация на поле боя становится всё более мрачной. В минувшие выходные украинские войска отступили из трёх населённых пунктов <…>, не сумев дать отпор российскому наступлению», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил странам — членам альянса собрать 100 миллиардов долларов в новый фонд для Украины на пять лет. По словам дипломата, это говорит о том, что блок надеется на затягивание украинского конфликта ещё на пять лет.

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о выделении около 61 млрд долларов на помощь Украине. В течение нескольких месяцев до этого палата представителей Конгресса не одобряла этот документ, однако 20 апреля всё-таки одобрила его.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил, что выделение американской помощи Киеву не внесёт принципиальных изменений в ситуацию на фронте. Представитель Кремля подчеркнул, что российские войска продолжают улучшать позиции и это видят все.