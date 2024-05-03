Будапешт, 3 мая, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Лидеры европейских стран играют с огнём, втягиваясь в украинский конфликт, который может спровоцировать новую мировую войну. Такое мнение 3 мая высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Annegret Hilse/SVEN SIMON/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Европа играет с огнём», — заявил он.

По словам главы венгерского правительства, хотя лидеры стран Европы и не идут к войне прямо, однако ежедневно делают шаги в этом направлении, при том что большая часть населения их стран стоит на стороне мира.

Орбан отметил, что Венгрия не хотела участвовать в Первой и Второй мировых войнах, добавив, что Будапешт не допустит втягивания республики в мировую войну в третий раз.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля Орбан заявил, что Запад находится в шаге от отправки войск в зону конфликта на Украине. Он подчеркнул, что власти ЕС таким образом играют с огнём, добавив, что Будапешт не позволит снова превратить Венгрию в игрушку в руках великих держав.

Премьер-министр Венгрии 23 апреля отметил, что украинский конфликт может закончиться к концу 2025 года после победы на июньских выборах в Европарламенте и на ноябрьских выборах 2024 года президента США заинтересованных в мире кандидатов. Орбан добавил, что сейчас в Брюсселе и Вашингтоне преобладают воинственные настроения.