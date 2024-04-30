Киев, 30 апреля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Киевские власти обсуждают с Евросоюзом регулирование работы мессенджера Telegram. Об этом в эфире телемарафона заявила сообщила председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк.

Silas Stein/Global Look Press

Она пояснила, что предложение Киева внести мессенджер в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции, позволит его блокировать и штрафовать.

«В таких случаях блокировки или в случае нарушений законодательства могут быть оштрафованы. Как это происходит с другими компаниями, которые в этом перечне», ― привело слова Герасимюк издание «Страна. ua».

Также председатель нацсовета предложила запретить украинским чиновникам и государственным организациям заводить аккаунты в Telegram.

Как сообщало ИА Регнум, руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что Telegram является «проблемой» для национальной безопасности страны. Он пояснил, что опасность состоит в том, что любой житель страны может создать в этом мессенджере канал и писать в нём всё, что посчитает нужным.

Украинские СМИ 21 марта сообщили, что Верховная рада готовит законопроект о регулировании Telegram по аналогии с интернет-СМИ и прочими платформами. Идею заблокировать неподконтрольный Telegram киевский режим обсуждает давно. Владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с ИА Регнум заявил, что эта идея Киева вряд ли осуществима.

Основатель и директор мессенджера Павел Дуров 24 апреля сообщил, что американская компания Apple требует от Telegram удаления ряда каналов для пользователей на Украине, пока нововведение затронет только приложения на iPhone. По его словам, руководство мессенджера получает официальные письма от Apple с требованиями внести некоторые изменения в его работу — в частности, для пользователей, заходящих в Telegram на iPhone с украинских SIM-карт.

Он также добавил, что мессенджер банит аккаунты и чат-боты, которые осуществляют сбор координат для нанесения ударов либо публикуют личные данные людей с призывами к насилию против них. По его словам, компания не хочет, чтобы Telegram стал инструментом для насилия.

Украинская разведка 29 апреля пожаловалась на блокировку ряда официальных чат-ботов страны в Telegram. Как заявили в ГУР, руководство платформы якобы необоснованно заблокировало ряд официальных ботов. По мнению представителей разведслужбы, это якобы произошло в противоречие правилам и публичным заявлениям руководства Telegram. Позднее в тот же день Telegram восстановил работу всех украинских ботов.