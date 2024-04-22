* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 22 апреля, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram является проблемой для национальной безопасности Украины. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён в РФ в список террористов и экстремистов).

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Telegram с точки зрения национальной безопасности точно является проблемой. Это надо понимать», — цитирует Буданова сайт украинского центра стратегических коммуникаций.

Глава ГУР пояснил, опасность состоит в том, что любой житель страны может создать в этом мессенджере канал и писать в нём всё, что посчитает нужным, якобы прикрываясь свободой СМИ. Однако это не свобода СМИ, это называется иначе, подчеркнул Буданов.

Также он добавил, что Telegram читают все. А это, по мнению главы ГУР, наносит разрушительный эффект внутри Украины.

«Также благодаря ему можно что-то доносить до людей на оккупированных территориях», — резюмировал глава украинской разведки.

Как передавало ИА Регнум, ранее Кирилл Буданов сообщил, что Украину с середины мая — начала июня ожидает тяжёлая ситуация.

Он пояснил, что сложности на фронте возникнут, когда Вооружённые силы России начнут крупное наступление в Донбассе.

До этого глава ГУР сообщил, что киевский режим не способен уничтожить Крымский мост, так как он хорошо защищён от атак.

При этом Буданов добавил, что украинские власти надеются получить от Германии крылатые ракеты дальнего радиуса поражения Taurus.