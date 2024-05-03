Бразилиа, 3 мая, 2024, 03:42 — ИА Регнум. Как минимум 29 человек погибли в результате разрушительных наводнений, вызванных сильными ливнями, на юге Бразилии в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Об этом 2 мая сообщило издание Metropoles.

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«Число погибших в результате дождей в Риу-Гранди-ду-Сул возросло до 29. На сегодняшний день 60 человек пропали без вести», — уточняется в материале со ссылкой на губернатора штата Эдуарду Лейте.

Сильные ливни в южном бразильском штате на границе с Уругваем начались 29 апреля и в прогнозе Национального института метеорологии Inmet для части территории Риу-Гранди-ду-Сул сохраняется красный уровень тревоги в этой связи. По предварительным данным синоптиков, осадки будут наблюдаться до 3 мая.

В пострадавший регион прибыла делегация во главе с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Глава Бразилии встретился с местными властями.

«Всё, что в пределах досягаемости нашего правительства, будет сделано, чтобы оказать помощь людям, пострадавшим от этих дождей», — написал Лула да Силва в соцсети Х.

Отмечается, что на сегодняшний день пострадали 213 муниципалитетов штата, около десяти тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома. В регионе зафиксированы наводнения, оползни и прорывы дамб.

Кроме того, произошло обрушение части плотины гидроэлектростанции на реке Риу-дас-Антас. Власти муниципалитетов Котипорана и Бенту-Гонсалвиш призвали жителей немедленно эвакуироваться, так как ожидается резкий подъём уровня воды до 2-4 метров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на три американских штата Небраска, Айова и Техас 26 апреля обрушились торнадо, которые проходят на фоне усилившихся ливней. Сообщается о шестерых пострадавших, из-за стихийного бедствия 26 апреля как минимум в пяти штатах спасателям поступило около 80 сообщений. Около города Уэверли торнадо стал причиной схода с рельсов части вагонов.

В штате Оклахома 29 апреля в результате серии крупных и опасных торнадо погибли не менее трёх человек, включая одного ребёнка.