Небраска, США, 27 апреля, 2024, 04:10 — ИА Регнум. На американские штаты Небраска, Айова и Техас обрушились сильнейшие торнадо, из-за стихии пострадали по меньшей мере три человека, сообщил 26 апреля телеканал CNN.

skeeze Торнадо

«Разрушительные торнадо проходят по частям восточной Небраски и Айовы в пятницу, … по меньшей мере три человека пострадали. Ожидается, что серьёзные штормы продолжатся до воскресенья, 28 апреля, но суббота может стать самым опасным днём, когда угроза (торнадо. — Ред.) распространится от штата Мичиган до Техаса», — заявили журналисты.

По данным телеканала, опасные природные явления проходят на фоне усилившихся ливней.

Торнадо затронул окраины города Линкольн штата Небраска. Стихия «срывала крыши с домов и переворачивала машины». Представитель железнодорожной службы рассказал репортёрам, что из-за торнадо часть вагонов сошла с рельсов около города Уэверли.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3884913" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля разрушительный торнадо обрушился на авиабазу ВВС США Райт-Паттерсон в штате Огайо. В результате серьёзные повреждения получили объекты авиабазы и находящийся на её территории самый крупный в мире музей военной авиации. В нём в ангарах и под открытым небом демонстрировались сотни самолётов и космических аппаратов.

В декабре 2023 года в результате мощного торнадо в американском штате Теннесси погибли шесть человек. Из-за стихии обрушились несколько зданий, под завалами оказались люди. Без электричества остались около 83 тысяч жителей штата.