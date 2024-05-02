Вашингтон, 3 мая, 2024, 02:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы Соединённых Штатов Америки в четверг, 2 мая, нанесли удар по подконтрольному движению хуситов «Ансар Аллах» району Йемена, уничтожив три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

«Около 14:00 по времени Саны (совпадает с мск) 2 мая 2024 года силы CENTCOM уничтожили три БПЛА на подконтрольной хуситам территории Йемена», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице CENTCOM в социальной сети X.

Утверждается, что беспилотники представляли угрозу находящимся в регионе американским военным кораблям и торговым судам.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы атаковали два эсминца Военно-морских сил США и балкер Cyclades в Красном море, а также контейнеровоз MSC Orion в Индийском океане. 30 апреля CENTCOM сообщило об уничтожении беспилотника хуситов, направлявшегося в сторону американских военных кораблей USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море.

Также в командовании подтвердили, что хуситы атаковали тремя противокорабельными баллистическими ракетами и тремя БПЛА греческое судно Cyclades, следовавшее в Красном море под флагом Мальты.