Вашингтон, 30 апреля, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Американские военные уничтожили беспилотник йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), который двигался в направлении кораблей ВМС США USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море. Об этом 30 апреля сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

Artur Widak/Global Look Press

«Силы CENTCOM успешно атаковали и уничтожили один запущенный хуситами беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море», — проинформировали американские военные.

По данным CENTCOM, также хуситы атаковали тремя противокорабельными баллистическими ракетами и тремя дронами следовавшее под флагом Мальты в Красном море греческое судно Cyclades. В результате этого ни коммерческое судно, ни американские военные корабли не повреждены и никто из членов их экипажей не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил об атаке на два эсминца ВМС США и балкер Cyclades в Красном море, а также на контейнеровоз MSC Orion в Индийском океане. По его словам, использовавшиеся для атаки БПЛА и другие средства поражения достигли намеченных целей.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) 30 апреля сообщил о полученном одним из торговых судов повреждении в результате атаки хуситов. Отмечалось, что угрозы для судна и его экипажа нет.

UKMTO 29 апреля сообщило об атаке на судно у берегов Йемена, на расстоянии 54 морских миль к северо-западу от порта Моха. По данным британских ВМС, власти начали расследование инцидента.