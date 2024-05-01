Тбилиси, 1 мая, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта ― Демократическая Грузия» не намерена отказываться от принятия законопроекта об иноагентах во всех трёх чтениях, несмотря протестные акции. Об этом на пресс-конференции 1 мая заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Nicholas Muller/Global Look Press

«Мы, конечно же, примем этот закон, будет дискомфорт, который продлится несколько дней», ― сказал он.

При это он подчеркнул, что такой мерой в долгосрочной перспективе страну на годы застрахуют от поляризации и радикализма.

Кобахидзе ожидает, что после принятия документа противники законопроекта вновь выйдут на митинги и будут устраивать беспорядки. В тоже время он призвал полицейских проявлять максимальное терпение к участникам акций.

«Мы понимаем, что нелегко не реагировать на насилие и оскорбления, однако прошу всех с максимальным терпением противостоять любому насильственному или противозаконному действию митингующих», ― добавил премьер-министр.

Как сообщало ИА Регнум, вторая волна протестов в Грузии из-за законопроекта об иноагентах началась в середине апреля, когда парламент приступил к рассмотрению документа. 29 апреля комитет парламента Грузии по юридическим вопросам, несмотря на митинги, поддержал законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Заседание проходило около десяти часов и шло очень бурно. В ходе него из зала удалили 14 депутатов и ряд представителей неправительственных организаций, также три депутата самостоятельно покинули зал в знак протеста.

Вечером 30 апреля у стен парламента Грузии представители неправительственных организаций и политических партий, выступающих против принятия законопроекта об иноагентах, собрались на митинг. Спецназ применил слезоточивый газ и водомёты для разгона протестующих, чтобы оттеснить их от входа в здание парламента.

Позднее большая часть протестующих отошла от здания парламента. Манифестанты ушли дальше по проспекту Руставели, а некоторые расположились вдоль переулка и начали скандировать лозунги против закона об иноагентах.

Замминистра внутренних дел страны Александр Дарахвелидзе 1 мая сообщил, что во время митинга задержали 63 человека. По его словам, участники протестной акции совершали противоправные действия, пытаясь заблокировать выходы из здания парламента, бросали в полицейских различные предметы и мешали автомобильному движению на набережной.

Президент Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури немедленно прекратить разгон протестующих в Тбилиси. По её утверждению, у акции мирный характер и она «не представляет никакой угрозы» порядку в городе.