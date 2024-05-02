Вашингтон, 2 мая, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Россия демонстрирует, что готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но не к значительным уступкам, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс 2 мая на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил верхней палаты американского Конгресса.

Office of the Director of National Intelligence

«[Президент России Владимир] Путин на протяжении месяцев указывает на готовность вступить в переговоры с Украиной и США в отношении будущего Украины, но не показывает признаков готовности к значительным уступкам», — сказала она.

Хейнс также сообщила, что российская армия усилила активность в зоне СВО. По мнению главы разведки, это делается, чтобы убедить Киев, что затягивание конфликта приведёт только к росту ущерба для Украины.

Как сообщало ИА Регнум, МИД Швейцарии 2 мая заявил, что не направил приглашения России на конференцию по Украине, запланированную на середину июня в городе Бюргеншток. Министерство заявило, что приняло такое решение, так как представители российских властей якобы заявляли, что не заинтересованы в переговорах.

Президент РФ Владимир Путин 11 апреля указал на то, что на Западе сначала заявляют, что России нечего делать на переговорах по Украине, а потом говорят, что без участия Москвы не получится добиться результатов. Он назвал паноптикумом предстоящую конференцию в Бюргенштоке, так как там не будет российских представителей.

13 марта российский лидер в очередной раз заявил о готовности России к переговорам. При этом Путин добавил, что вопросы по Украине необходимо обсуждать с учётом реальной ситуации, а не на основании чьих-то желаний, вызванных применением психотропных средств.