Москва, 2 мая, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, следует из указа.

Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить Гладкова Вячеслава Владимировича», — следует из документа.

Орден Мужества учреждён Указом президента № 442 от 2 марта 1994 года. Им награждают граждан России за мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные в деле охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, за решительные и смелые действия при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, сопряжённые с риском для жизни.

Как сообщало 2 мая ИА Регнум, Путин присвоил звание генерал-лейтенанта заместителю командующего группировкой войск «Восток» Олегу Лучанскому и начальнику управления оперативной подготовки Вооружённых сил России, командующему 68-м армейским корпусом Виталию Подлесному.

В марте участника спецоперации Сергея Соленова, прикрывшего командира танкового взвода Александра Левакова, который впоследствии совершил подвиг в составе экипажа танка «Алеша», наградили орденом Мужества.