Москва, 20 марта, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Участника специальной военной операции Сергея Соленова, прикрывшего командира танкового взвода Александра Левакова, который впоследствии совершил подвиг в составе экипажа танка «Алеша», наградили орденом Мужества, сообщили 20 марта в Министерстве обороны.

Кадр из видео

«Указом президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Соленова Сергея Борисовича», — говорится в сообщении ведомства.

Награду бойцу вручил военный комиссар Преображенского района Москвы полковник Сергей Тригилев. На церемонии присутствовал также Леванков.

Соленов (позывной Колючий) при выполнении боевой задачи обнаружил над командиром взвода лейтенантом Леваковым зависший дрон ВСУ. Увидев произведенный в непосредственной близости сброс гранаты, он, не задумываясь, закрыл собой командира, тем самым спас ему жизнь. Леваков смог продолжить командовать личным составом.

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Военный рассказал, что просто выполнял свой воинский долг. Он отметил, что Леваков поступил бы так же.

По словам бойца, ему было особенно приятно, что Леваков приехал на награждение. Тот пожал ему руку, похлопал по плечу и назвал награду абсолютно заслуженной.

Орден Мужества учреждён указом президента от 2 марта 1994 года. Награду вручают за мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, в деле охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, спасении людей при чрезвычайных обстоятельствах, за решительные и смелые действия, сопряжённые с риском для жизни.

Как сообщало ИА Регнум, экипаж танка «Алеша» в одиночку остановил украинскую бронегруппу и ликвидировал восемь единиц техники. Один из танкистов тогда процитировал слова президента Владимира Путина о том, что, если драка неизбежна, нужно бить первым.

Видео, как российский танк в одиночку встал на пути колонны из восьми единиц бронетехники, опубликовали 29 июля. ВСУ атаковали с помощью двух танков и шести бронемашин. Экипаж «Алёши» в бою уничтожил всю колонную украинской бронетехники. По российскому танку ВСУ не попали.