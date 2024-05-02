Луганск, 2 мая, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР гражданку Украины по подозрению в шпионаже. Женщина помогала ВСУ сбором и передачей сведений о российских военных, сообщили 2 апреля в пресс-службе УФСБ по ЛНР.

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«Передавала данные, дислокацию российской техники в период с марта по май месяц 2023 года», — сообщила задержанная.

Против неё следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Женщина проживает в посёлке Троицкое. На допросе она рассказала, как помогала ВСУ. Собранные данные она передавала по телефону украинским военным. Ориентируясь на эти сведения, ВСУ наносили удары по российским подразделениям.

Задержанная заявила, что осознавала последствия своих действий для мирных граждан. По её словам, она сожалеет о том, что делала, и не повторила бы содеянного снова.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК РФ) жителя Приморского края. По заданию из Киева он собирал сведения об объектах военной инфраструктуры российского региона.

Западный окружной военный суд 2 мая признал виновным в шпионаже, диверсиях и подготовку теракта гражданина Украины агента СБУ Сергея Кармазина. Его приговорили к 25 годам колонии. Также суд обязал украинского агента выплатить штраф в размере 700 тыс. рублей.