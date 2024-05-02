Москва, 2 мая, 2024, 16:14 — ИА Регнум. В Москве у здания бывшего посольства Украины прошла акция к Дню памяти погибших в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Сергей Булкин/ТАСС

По информации телеканала РЕН ТВ, к бывшему украинскому посольству вышли 1,5 тысячи активистов с портретами погибших, а также с плакатами «Помним. Одесса. 2.05.2014», «Нет фашизму» и цветами. Они также выложили слово «Помним» из свечей возле здания.

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Председатель МГЕР Антон Демидов напомнил, что 2 мая 2024 года исполнилось десять лет с момента трагедии в одесском Доме профсоюзов.

«Десятки простых людей были бесчеловечно убиты нацистами или сгорели заживо. Этому нет никакого оправдания», — сказал он и объявил минуту молчания в память о жертвах трагедии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия может признать геноцидом убийство людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, а также другие преступления киевского режима. Представитель Кремля подчеркнул, что к работе по изучению преступлений привлекли многих профессионалов.

Ранее в этот же день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала к проведению большого трибунала над киевским режимом после завершения специальной военной операции. По ее словам, центральным эпизодом обвинений должна стать именно трагедия в Одессе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что справедливое возмездие неизбежно настигнет всех причастных к гибели людей в Доме профсоюзов. Дипломат также выразила уверенность в том, что Одесса со временем снова станет свободным городом, в котором смогут в мире проживать представители всех национальностей.

События 2 мая 2014 года в Одессе стали кровавой развязкой в длившемся несколько месяцев противостоянии в городе. С одной стороны, в нём участвовали одесситы — сторонники «Русской весны», антифашисты и активисты антимайдана, — а с другой стороны украинские ультранационалисты из так называемой самообороны Майдана, часто не имевшие к городу никакого отношения, в том числе боевики «Правого сектора» (террористическая организация признана экстремистской и запрещена в России).

Противники Майдана проводили митинги и собирали подписи за федерализацию Украины на площади Куликово Поле, на которой расположен Дом профсоюзов Одессы. Днём 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами антимайдана с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы и радикалами евромайдана с другой.

Горожане укрылись от нападавших националистов в Доме профсоюзов, однако те окружили и подожгли здание. По официальным данным МВД Украины, в результате трагедии погибли 48 человек и ещё более 240 пострадали.