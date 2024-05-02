Москва, 2 мая, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Россия может признать геноцидом убийство людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года и другие преступления киевского режима, к работе по изучению преступлений украинских властей привлекли многих профессионалов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в день десятой годовщины трагедии.

ITAR-TASS Дом профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014

«Результатов уже достаточно много, но всё равно предстоит достаточно напряженная деятельность в этой области», — сказал он.

Песков подчеркнул, что вопросы, касающиеся обвинений в геноциде, сложные, для этого требуется провести большую работу. Следственные органы фиксируют все преступления киевского режима, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 2 мая призвала к проведению большого трибунала над киевским режимом после завершения спецоперации на Украине. Центральным эпизодом обвинений, по её мнению, должна стать трагедия в Одессе. Глава Совфеда напомнила, что украинские власти за 10 лет так и не провели расследование по этому делу.

Бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал главным организатором трагедии в Одессе исполнявшего тогда обязанности президента Александра Турчинова. По данным Медведчука, за несколько дней до убийства людей в Доме профсоюзов тот провёл совещание с главами силовых ведомств, посвященное этой акции.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что справедливое возмездие неизбежно настигнет всех, кто причастен к гибели людей в Доме профсоюзов. Она также уверена, что Одесса со временем снова станет свободным городом, где будут жить в мире представители всех национальностей.