Москва, 2 мая, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Трагедия 2 мая 2014 года в Одессе стала результатом чудовищного по своей жестокости преступления. Оно не должно быть забыто ни государством, ни обществом. И задача по поддержанию памяти об этом злодеянии среди подрастающего поколения лежит не только на государстве. Такой оценкой поделилась с корреспондентом ИА Регнум политолог Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Фёдорова, комментируя информацию о том, что тысячи молодых активистов почтили память людей, погибших 10 лет назад в Одесском доме профсоюзов.

Сергей Булкин/ТАСС

«И государство, и общество, то есть мы все как неравнодушные люди должны способствовать распространению неискажённого понимания тех трагических событий. Чтобы не возникла ситуация, что пятнадцатилетние насмотрятся чего-то в соцсетях и будут считать, что всё было как-то совершенно по-другому», — отметила эксперт.

Она указала, что антироссийские информационные ресурсы не брезгуют самыми циничными приёмами, пытаясь исказить реальные события, произошедшие 2 мая в Одессе. В качестве примера она привела один из интернет-ресурсов, который с этой целью использует специальный сервис рассылок с подкастами, в которых озвучивают свою трактовку событий, в том числе — трагедии в одесском Доме профсоюзов.

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«Ты понимаешь, что это абсолютный мрак, что было совершено чудовищное по своей жестокости преступление. А у них работа такая. Они до последнего будут говорить, что чёрное — это белое. Разумеется, надо с этим обязательно бороться, участвовать в борьбе за правду. С одной стороны, это дело государства. Но это и дело каждого человека, который может написать пост на своей странице в соцсети или просто поговорить со своими детьми, с детьми своих друзей и так далее. Это абсолютно здоровый социальный процесс. И мне кажется, он идёт. Сама по себе ситуация с трагедией в Одессе настолько однозначная, что в ней совсем нет полутонов», — прокомментировала Фёдорова.

В этой связи, как заметила политолог, акции памяти в Москве и Санкт-Петербурге в десятую годовщину трагедии в Одессе, прошедшие с участием молодых активистов это наглядный пример того, как можно эффективно воспитывать подрастающее поколение, прививая верное понимание событий.

В общей сложности четыре тысячи активистов «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтёрской Роты» почтили память погибших десять лет назад, 2 мая, в Одесском доме профсоюзов. В Москве 1,5 тысячи активистов вышли к посольству Украины с плакатами и портретами погибших.

«Сегодня — 10 лет со дня трагических событий в Одессе. Десятки простых людей были бесчеловечно убиты нацистами или сгорели заживо. Этому нет никакого оправдания. Сегодня фашистский режим пытается переписать историю: сносит памятники, переименовывает улицы, запрещает русский язык и нашу культуру. Это и есть нацизм, с которым ведут борьбу наши солдаты на передовой. Боль от трагедии десятилетней давности не утихнет никогда. Преступники обязательно будут наказаны», — сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

В Санкт-Петербурге памятная акция стартовала с Одесской улицы. Молодогвардейцы с плакатами прошли до здания генерального консульства Украины.

«Трагедия в Одесском доме профсоюзов оставила свой след на каждом из нас. От рук нацистов в горящем здании погибли 48 ни в чём не повинных людей. По тем, кто пытался выбраться из горящего здания, вели стрельбу и не подпускали к ним медработников. Это преступление не должно оставаться безнаказанным», — отметил руководитель Центрального штаба МГЕР, участник спецопперации, кавалер Ордена Мужества Александр Амелин.

2 мая 2014 года члены запрещённой в России экстремистской организации «Правый сектор» устроили преследование активистов антимайдана, которые вышли выразить свой протест против госпереворота в Киеве. Людей буквально согнали и заблокировали в Доме профсоюзов. После этого националисты подожгли здание, а всех, кто пытался спастись расстреливали. Виновные до сих пор не были наказаны.

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, как сообщало ранее ИА Регнум, назвал пожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года массовым убийством противников госпереворота на Украине. Медведчук назвал исполнявшего в то время обязанности президента Украины Александра Турчинова одним из главных организаторов пожара в Доме профсоюзов.

Медведчук рассказал, что в конце апреля 2014 года Турчинов провёл совещание при участии главы МВД Украины Арсена Авакова (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), главы СБУ Валентина Наливайченко (внесён в перечень террористов и экстремистов), секретаря СНБО Андрея Парубия и экс-главы Днепропетровской областной госадминистрации Игоря Коломойского (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).