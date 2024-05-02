Киев, 2 мая, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Последние военные провалы украинской армии являются следствием стратегических просчётов властей, в том числе главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение выразил украинский журналист и бывший советник главы минобороны страны Юрий Бутусов, его слова 2 мая привёл немецкий портал Tagesschau.

Сергей Корсун ИА REGNUM

По словам журналиста, ответственность за стратегические ошибки, которые позволили российским военным за короткое время освободить несколько населённых пунктов, несёт именно руководство страны, и ВСУ не всегда могут их исправить.

Бутусов отметил, что, по его мнению, глава киевского режима не хочет знать правды о положении дел на фронте и увольняет сообщающих ему негативную информацию представителей украинского командования.

«Есть множество оптимистичных докладов [командования украинской армии Зеленскому], которые не соответствуют действительности», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что глава киевского режима подсадил страну «на иглу» внешних кредитов, продав её за награды и фотографии на обложках западных журналов. Он уточнил, что с 2022 года государственный долг Украины увеличился на $57,7 млрд, или на 62%.

Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова 30 апреля назвала отказывающегося от мирного урегулирования Зеленского главной проблемой страны. По её мнению, лидер киевского режима обманул жителей Украины и бросил их на произвол судьбы.

Ранее в этот же день бывший разведчик американской армии Скотт Риттер предупредил Зеленского, что российские военные уже летом могут освободить от ВСУ Николаев и Одессу. По словам эксперта, Россия также может укрепить свои позиции на освобождённых территориях и распределить войска по другим направлениям.