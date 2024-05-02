Украинский журналист обвинил Зеленского в военных провалах ВСУ
Украинский журналист Бутусов обвинил Зеленского в военных провалах ВСУ
Киев, 2 мая, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Последние военные провалы украинской армии являются следствием стратегических просчётов властей, в том числе главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение выразил украинский журналист и бывший советник главы минобороны страны Юрий Бутусов, его слова 2 мая привёл немецкий портал Tagesschau.
По словам журналиста, ответственность за стратегические ошибки, которые позволили российским военным за короткое время освободить несколько населённых пунктов, несёт именно руководство страны, и ВСУ не всегда могут их исправить.
Бутусов отметил, что, по его мнению, глава киевского режима не хочет знать правды о положении дел на фронте и увольняет сообщающих ему негативную информацию представителей украинского командования.
«Есть множество оптимистичных докладов [командования украинской армии Зеленскому], которые не соответствуют действительности», — сказал он.
Как сообщало ИА Регнум, 1 мая бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что глава киевского режима подсадил страну «на иглу» внешних кредитов, продав её за награды и фотографии на обложках западных журналов. Он уточнил, что с 2022 года государственный долг Украины увеличился на $57,7 млрд, или на 62%.
Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова 30 апреля назвала отказывающегося от мирного урегулирования Зеленского главной проблемой страны. По её мнению, лидер киевского режима обманул жителей Украины и бросил их на произвол судьбы.
Ранее в этот же день бывший разведчик американской армии Скотт Риттер предупредил Зеленского, что российские военные уже летом могут освободить от ВСУ Николаев и Одессу. По словам эксперта, Россия также может укрепить свои позиции на освобождённых территориях и распределить войска по другим направлениям.