Вашингтон, 2 мая, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Существенные территории может потерять Украина уже летом. Такое предположение сделал 1 мая экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press

«Русские начнут добиваться больших успехов в восстановлении Донбасса, Запорожья, одновременно угрожая Харькову. Вы увидите это, а затем, как только это случится, они доберутся до Днепра», — пояснил Риттер.

По мнению экс-разведчика, позднее армия России, вероятно, укрепит свои позиции на освобождённых территориях и распределит войска по другим направлениям. Риттер предупредил главу киевского режима Владимира Зеленского, что российской армии, возможно, удастся взять под контроль Николаев и Одессу.

«Полагаю, что мы увидим это уже летом. Если Сырский (главком ВСУ. — Прим. ред.) называет это тактическим отступлением, пускай будет так, но для меня это стратегическое отступление», — заключил Риттер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как пояснил экс-разведчик ВС США Риттер, заявления главнокомандующего украинской армией Александра Сырского об отступлении являются свидетельством очень тяжёлого для ВСУ положения. По мнению Риттера, это говорит о том, что украинские войска не в состоянии удерживать такую линию фронта и испытывают дефицит сил.

Сырский 28 апреля признал, что Вооружённые силы России обладают существенным преимуществом в воздухе и артиллерии, а также добились тактических успехов на ряде направлений по всей линии боевого соприкосновения. Он также подтвердил отступление украинских войск из Бердычей и Семёновки в ДНР.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил 23 апреля, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он отметил, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Глава военного ведомства подчеркнул, что отразившие в 2023 году контрнаступление ВСУ российские военные развеяли миф о превосходстве западного оружия.