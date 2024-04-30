Киев, 30 апреля, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, отказывающийся от урегулирования конфликта, является главной проблемой Украины, заявила украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в интервью YouTube-каналу Walk&Talk.

Иван Шилов ИА Регнум

По мнению Егоровой, Зеленский, которого она назвала «тупорылым чёртом», обманул жителей Украины и бросил их на произвол, в то же время отказываясь от каких-либо переговоров, требуя у западных союзников всё больше оружия и наживаясь на конфликте.

«Я и сейчас говорю, что это всё ненормально, зло у вас тут, на Банковой, под носом сидит», — указала Егорова.

Телеведущая добавила, что сочувствует украинцам, которых она неоднократно предупреждала о том, что глава киевского режима является главным злом для них, и рано или поздно он вместе с соратниками сбежит на самолёте и оставит разрушенную и разграбленную им страну.

Как передавало ИА Регнум, ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Зеленского в воровстве западной помощи, заявив, что большая часть вооружений и финансовых средств уходит не на нужды ВСУ, а на коррупцию. По подсчётам политика, более 16 миллиардов долларов из предоставленной Киеву Европейским союзом помощи было утеряно.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, в свою очередь, заявлял, что глава киевского режима стремится уничтожить как можно больше украинцев, а новая помощь со стороны Вашингтона приведёт лишь к ещё большим жертвам.