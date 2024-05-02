Астана, 2 мая, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Парламент Казахстана ратифицировал изменения в межправительственное соглашение с Россией о транспортировке нефти через территорию республики в Китай. Пленарное заседание Сената (верхней палаты) законодательного органа прошло 2 мая.

ТАСС/Ведомости

«Казахстанская сторона будет облагать услуги по транспортировке нефти по указанным в соглашении маршрутам налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке», — заключил комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената.

Срок действия соглашения продлили до 1 января 2034 года. Так, согласно протоколу, долгосрочная транспортировка нефти через Казахстан предусмотрена в объёме 10 млн тонн в год.

После принятия закона парламентом документ поступит на подпись президенту республики.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2022 года правительство России одобрило продление договора с Казахстаном о ежегодном транзите 10 млн тонн нефти в Китай. Подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным соглашение действует до 1 января 2034 года.

Главное таможенное управление Китая 20 января сообщило, что поставки российской нефти в 2023 году составили 107 млн тонн нефти, что на 24% больше, чем в годом ранее. В марте агентство Bloomberg написало, что закупки Китаем нефти из России премиального сорта Sokol могут достичь рекордной отметки, так как Пекин намерен получать около 1,7 млн баррелей российской нефти в день.

Как заявил в марте министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва не видит угрозы торговли нефтью себе в убыток в связи с переориентированием потоков продажи. Дипломат подчеркнул, что рынок углеводородов будет расти, а торговля нефтью с Индией и Китаем не грозит стране убытками.