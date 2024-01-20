Пекин, 20 января, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Россия экспортировала в Китай в прошлом году 107 млн тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022-м. Такие данные приводит Главное таможенное управление КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM

В декабре 2023 года РФ экспортировала в КНР 9,5 млн тонн нефти, что на 6,2% больше, чем в ноябре. Стоимость поставок нефти в 2023 году составила $60,6 млрд. Это на 3,5% выше показателей 2022-го.

В ведомстве отметили, что по итогам года Россия заняла первое место в мире среди экспортеров нефти в Китай. Второе место у Саудовской Аравии (86 млн тонн), третье — у Ирака (59 млн тонн).

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Россия заняла второе место по экспорту нефти в Китай по версии западных СМИ. Лидером поставок тогда стала Саудовская Аравия. На её долю пришлось 87,49 млн тонн нефти. РФ экспортировала 86,25 млн тонн. При этом Пекин купил у Москвы на 8% больше нефти по сравнению с 2021-м.