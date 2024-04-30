Харьков, Украина, 30 апреля, 2024, 10:18 — ИА Регнум. В Харькове прогремели взрывы, сообщил 30 апреля украинский Telegram-канал «Общественное».

Hennadii Minchenko/Global Look Press

В Харьковской области объявили воздушную тревогу. По данным канала, командование ВВС украинской армии ранее предупреждало о применении баллистических ракет и корректируемых аивабомб в регионе.

Министерство обороны России не сообщало 30 апреля о нанесении ударов по объектам в Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 апреля украинское издание «Страна. ua» распространило информацию о взрывах в Одессе. В это время в регионе действовал режим воздушной тревоги.

Позже издание сообщило о взрывах в районе города Шостка в Сумской области. В этом регионе также объявляли воздушную тревогу.