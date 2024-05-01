Харьков, Украина, 1 мая, 2024, 10:39 — ИА Регнум. В Харькове 1 мая прогремел взрыв, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Сообщение о взрыве поступило на фоне объявленной в Харьковской области воздушной тревоги. Также режим воздушной тревоги действует в Днепропетровской области.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам на территории Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, аналогичную информацию — о взрыве в Харькове — украинские СМИ распространили 30 апреля. На тот момент в Харьковской области действовал режим воздушной тревоги.

Украинские СМИ сообщили, что в Харьковской и Днепропетровской областях ночью 1 мая жители заметили в небе ярко вспыхнувший неопознанный объект. Его также видели в Сумской и Полтавской областях и на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области.