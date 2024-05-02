Киев, 2 мая, 2024, 10:26 — ИА Регнум. На сегодняшний день половина энергетической системы Украины имеет повреждения. Об этом 1 мая заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Половина нашей энергетической системы повреждена, и нам всё ещё приходится управлять страной, вести военные действия и заручиться поддержкой всего мира», — сказал он.

По мнению дипломата, любая другая страна при таких серьёзных разрушениях энергосистемы выглядела бы гораздо хуже Украины, которая «многому научилась» за время конфликта.

Глава МИД добавил, что Киеву нужны артиллерийские снаряды, системы ПВО, РЭБ и ракеты-перехватчики, чтобы защитить энергетическую инфраструктуру.

Украине также важны не только объём и качество оружия, но также и сроки их поставок, так как союзники Киева сильно отстают от графика, что сильно осложняет положение ВСУ, добавил Кулеба.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не в состоянии устранить повреждения в энергосистеме страны. Он также призвал жителей контролируемых киевским режимом территорий экономить электроэнергию.

Глава администрации Львовской области Максим Козицкий 27 апреля сообщил о пожарах на двух объектах критической энергетической инфраструктуры, где произошли взрывы. Он также призвал жителей региона не использовать энергозатратные приборы в вечерние часы во избежание введения отключений электричества.

С 10 октября 2022 года, после теракта на Крымским мосту, Вооружённые силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей контролируемой Киевом территории, где воздушную тревогу объявляют каждый день и иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.