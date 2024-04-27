Львов, Украина, 27 апреля, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Во Львовской области начались пожары на двух объектах критической энергетической инфраструктуры, где произошли взрывы. Об этом сообщил глава администрации региона Максим Козицкий.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

Он уточнил, что объекты расположены в Стрыйском и Червоноградском районах области.

«На них начались пожары. Есть разрушения», — заявил он.

Козицкий уточнил, что возгорание ликвидировано.

Вместе с тем глава администрации Львовской области призвал жителей региона не использовать энергозатратные приборы в вечерние часы, чтобы избежать необходимости вводить отключения электроэнергии.

«Энергосистеме трудно удержать баланс производства и потребления», — пояснил Максим Козицкий.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооружённые силы России (ВС РФ) нанесли удары по украинской энергосистеме, под удар попали ТЭЦ в разных частях страны.

По его словам, удары были нанесены по ТЭЦ в городе Бурштыне (Ивано-Франковская область), Стрые (Львовская область), Криворожском и Ладыжине (Винницкая область).

В этот же день министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в трёх областях Украины.

ВС РФ наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине с 10 октября 2022 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские войска не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре.