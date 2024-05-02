Наступивший, 799-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о попытке Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать 12 дронами самолётного типа пять российских территорий. Все они уничтожены и перехвачены в ночь на 2 мая дежурными средствами ПВО, информирует Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

В оборонном ведомстве уточнили, что пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты над территорией Брянской области, три — над территорией Краснодарского края, два — над территорией Ростовской области и по одному — в Курской и Белгородской областях.

О том, что на территории Рославльского района Смоленской области ВСУ предприняли попытку атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры, известил в Telegram-канале смоленский губернатор Василий Анохин. По его словам, пострадавших нет, на месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы.

Тем временем непосредственно в зоне СВО на купянском направлении расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» из состава группировки войск «Запад» Вооружённых сил России нанесли удар по скоплению живой силы и техники противника.

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По данным Минобороны, удар по цели, выявленной воздушной разведкой, наносился с расстояния более 30 километров.

Боевые расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» группировки прикрытия государственной границы продолжают наносить огневое поражение по скоплению техники и живой силе украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины, отмечает 2 мая оборонное ведомство.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.