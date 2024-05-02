Силы ПВО сбили ещё два украинских беспилотника в Брянской области
Брянск, 2 мая, 2024, 03:13 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 2 мая сбили в Брянской области ещё два украинских беспилотных летательных аппарата, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Ещё два вражеских БПЛА самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Погарским районом», — написал губернатор Брянской области в своём Telegram-канале.
Как уточнил Богомаз, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте падения обломков беспилотных летательных аппаратов работают сотрудники оперативных служб.
Первый беспилотник силы ПВО сбили в Брянской области около 23:15 мск. Тогда российские военные перехватили воздушную цель над Стародубским муниципальным округом.
Как передавало ИА Регнум, в среду вечером в трёх российских регионах, а именно в Белгородской, Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Подчёркивалось, что системы противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения воздушной атаки. Около 22:30 мск российские средства ПВО сбили в небе над Курской областью один украинский БПЛА. Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, при атаке украинского беспилотника повреждения получила линия электропередачи, из-за чего жители посёлка Поныри остались без света. В результате атаки дронов на Орловскую область повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры на территории Глазуновского и Свердловского районов.