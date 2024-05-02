Брянск, 2 мая, 2024, 03:13 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 2 мая сбили в Брянской области ещё два украинских беспилотных летательных аппарата, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Ещё два вражеских БПЛА самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Погарским районом», — написал губернатор Брянской области в своём Telegram-канале.

Как уточнил Богомаз, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте падения обломков беспилотных летательных аппаратов работают сотрудники оперативных служб.

Первый беспилотник силы ПВО сбили в Брянской области около 23:15 мск. Тогда российские военные перехватили воздушную цель над Стародубским муниципальным округом.

Как передавало ИА Регнум, в среду вечером в трёх российских регионах, а именно в Белгородской, Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Подчёркивалось, что системы противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения воздушной атаки. Около 22:30 мск российские средства ПВО сбили в небе над Курской областью один украинский БПЛА. Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, при атаке украинского беспилотника повреждения получила линия электропередачи, из-за чего жители посёлка Поныри остались без света. В результате атаки дронов на Орловскую область повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры на территории Глазуновского и Свердловского районов.