Нью-Йорк, США, 2 мая, 2024, 01:34 — ИА Регнум. Россия призывает к проведению международного расследования в связи с обнаружением массовых захоронений в секторе Газа, заявил 1 мая в ходе заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Недавно появились внушающие ужас сообщения об обнаружении массовых захоронений в анклаве. Необходимо независимое международное расследование, чтобы добиться привлечения преступников к ответственности», — указал Небензя.

Российский дипломат также обратил внимание на то, что из-за военной операции Израиля, продолжающейся без малого семь месяцев, в секторе Газа разрушены многие города, школы и больницы. Кроме того, по оценкам ЮНМАС (служба ООН, специализирующаяся на осуществлении мероприятий по ограничению угрозы, создаваемой минами), для разминирования и обезвреживания неразорвавшихся снарядов в Газе потребуется по меньшей мере 14 лет.

Также на заседании Генассамблеи ООН Небензя заявил, что признание Палестины в качестве полноправного члена Организации Объединённых Наций станет первым практическим шагом на пути к решению конфликта на Ближнем Востоке. Как указал дипломат, признание Палестины создаст равные переговоры палестинской стороны с Израилем, что поспособствует справедливому политическому урегулированию.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля власти Газы завершили поисковые работы на месте массовых захоронений, обнаруженных на территории медицинского комплекса «Нассер» в Хан-Юнисе на юге палестинского анклава после вывода из этого района израильских войск. В общей сложности на месте массовых захоронений обнаружили 392 тела.

По данным телеканала Al Jazeera, по состоянию на 1 мая с начала эскалации палестино-израильского конфликта в результате действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли по меньшей мере 34 568 человек, в том числе более 14,5 тысячи детей. Почти 78 тысяч человек получили ранения, пропавшими без вести считаются восемь тысяч человек.