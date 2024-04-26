Рамалла , 26 апреля, 2024, 06:41 — ИА Регнум. На территории медицинского комплекса «Нассер» на юге сектора Газа извлекли тела из массовых захоронений. Их количество превысило 390 человек, сообщило 26 апреля палестинское агентство WAFA.

Иван Шилов ИА Регнум Удар по больнице в секторе Газа

«По меньшей мере 392 тела были обнаружены в трёх братских могилах, обнаруженных в медкомплексе «Нассер» ​​после вывода израильских войск из города Хан-Юнис. Среди тел 165 человек остаются неопознанными после того, как их тела были изуродованы», — уточнили журналисты.

По предварительным данным, число погибших мирных жителей с начала израильской агрессии в секторе Газа 7 октября 2023 года достигло 34 305 человек, большая часть из них — дети и женщины. По меньшей мере 77 293 человека получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с немецким диктатором Адольфом Гитлером и заявил, что руководство еврейского государства не избежит ответственности за свои преступления. Эрдоган также раскритиковал Израиль за происходящее в секторе Газа, указав на беспрецедентное количество массовых убийств и попыток полного уничтожения Газы. Турецкий лидер подчеркнул, что невозможно оставаться в стороне, нужны активные шаги через механизмы ООН для противодействия этому.

Большие потери среди гражданского населения, журналистов и гуманитарных работников в секторе Газа в результате действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) связаны с тактикой ведения боевых действий палестинским движением ХАМАС, объяснил 3 апреля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. По его словам, боевики ХАМАС зачастую обустраивают свои позиции в жилых домах, мечетях и больницах, что ставит под угрозу мирных граждан анклава и создаёт риски ударов по ним со стороны израильских военных.

ХАМАС захватило заложников в ходе беспрецедентной атаки на приграничные израильские районы, начавшейся 7 октября 2023 года. В ответ ЦАХАЛ начала боевые действия в секторе Газа. С тех пор были случаи обмена заложников, в том числе в ноябре палестинцы освободили двух россиянок.