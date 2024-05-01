Вашингтон, 1 мая, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон может лишиться поста. Процедуру его отстранения от должности запустили двое однопартийцев ― Марджори Тейлор-Грин (от штата Джорджия) и Томас Мэсси (от штата Кентукки). О намерениях они объявили на специально созванной пресс-конференции на Капитолийском холме.

Rod Lamkey/Global Look Press Спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон

Тейлор-Грин заявила, что дать ход ходатайству об отстранении Джонсона от должности она собирается на следующей неделе. При этом она заверила, что обязательно сделает это.

«Как заявила Марджори Тейлор-Грин, мы вернёмся и проголосуем по этому [вопросу] на следующей неделе», ― отметил Мэсси.

Парламентарии пояснили, что пошли на этот шаг в знак протеста против решений Джонсона, которые привели к недавнему утверждению Конгрессом ряда новых крупных бюджетных ассигнований, среди которых — расходы на военную помощь Украине и продолжение электронной слежки за американцами.

Как сообщало ИА Регнум, палата представителей Конгресса США 20 апреля поддержала законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и странам Индо-Тихоокеанского региона, в том числе Тайваню. Украине планируется выделить около 61 млрд долларов, большая часть этой суммы пойдёт на контракты американским военно-промышленным компаниям.

Изначально Джонсон был негативно настроение по отношению к законопроекту о выделении нового пакета помощи Украине, однако потом изменил своё решение.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала одобрение законопроекта о выделении военной помощи Украине со стороны спикера палаты представителей Майка Джонсона предательством интересов США. По её мнению, если бы не вероломство Джонсона, США могли стать сильнее. Грин в очередной раз заявила, что палате представителей нужен новый спикер.

Первый в истории страны случай отстранения спикера палаты представителей Конгресса США произошёл в октябре 2023 года. Члены палаты в результате голосования приняли решение отправить в отставку спикера законодательного органа республиканца Кевина Маккарти. В пользу отстранения его от должности проголосовали 216 парламентариев, а против выступили 210.

Прошение об отставке спикера направил его однопартиец Мэтт Гетц, который оказался недоволен компромиссом, достигнутом администрацией США с Маккарти по поводу принятия закона о временном финансировании американского федерального правительства. За отстранение главы палаты выступили представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции.