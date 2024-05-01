Сумы, Украина, 1 мая, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Руководство Сумской области закрыло свободный доступ в пятикилометровую зону вдоль государственной границы с Россией. Соответствующий указ опубликовала военная администрация региона.

TASS/Zuma

«Установить на территории Сумской области дополнительные временные ограничения особого режима и запретить свободный въезд <…> в пределах пятикилометровой зоны от государственной границы Украины», — говорится в документе.

Ограничение ввели на время действия военного положения в стране. Подъезжать к границе разрешается тем, кто участвует в строительстве фортификационных сооружений, в аварийных и спасательных работах, а также сотрудникам экстренной медицинской помощи.

В конце февраля свободный въезд в приграничную зону запретили в Черновицкой области, граничащей с Молдавией и Румынией. В марте мужчинам призывного возраста запретили приближаться к приграничной полосе в Винницкой области, граничащей с Молдавией.

На Украине на фоне ужесточения мер по мобилизации мужчины стараются сбежать за границу. 24 апреля Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) опубликовала кадры, как житель Днепропетровска плывет через Днестр в сторону Молдавии. Пограничники догнали его на лодке и задержали.

31 марта ГПСУ сообщила о задержании в 100 м от границы четверых мужчин с резиновой лодкой. Они хотели переплыть реку Тиса, чтобы сбежать в Венгрию. За шанс покинуть Украину они были готовы заплатить до $5 тыс.

Одессит 26 марта при попытке сбежать в Молдавию, но застрял в камышах в реке Турунчук. О нём пограничникам сообщил местный житель.