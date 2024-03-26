Одесса, Украина, 26 марта, 2024, 19:45 — ИА Регнум. В реке Турунчук на границе Украины и Молдавии пограничники поймали 22-летнего одессита. Он застрял в камышах, сообщила государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Державна прикордонна служба України

По информации службы, дальше мужчина планировал переплыть ещё и реку Днестр, однако застрял на первом водном препятствии. Уточняется, что о случившемся украинским пограничникам сообщил местный житель.

После осмотра медики констатировали у одессита переохлаждение тяжелой степени и обморожение конечностей.

Ранее госпогранслужба Украины сообщила, что мужчина из Харькова утонул в реке Тисе, когда пытался сбежать от мобилизации в Румынию.

Как передавало ИА Регнум, в январе на Украине начали продавать реалистичные маски стариков, которые помогают пройти незамеченным для военкомов и не получить повестку на мобилизацию в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ).