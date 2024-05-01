Анапа, Краснодарский край, 1 мая, 2024, 14:23 — ИА Регнум. В Анапе начала работу туристическая полиция, сообщили 1 мая в пресс-службе краснодарского краевого управления МВД.

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«В городе-курорте Анапа на службу заступила туристическая полиция», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в обязанности спецподразделения входят обеспечение безопасности жителей и гостей города, предотвращение преступлений в отношении туристов, помощь, в том числе консультирование иностранцев.

В состав туристической полиции входят 25 сотрудников — наиболее подготовленных полицейских, которые прошли отбор и обучение английскому языку.

Сотрудников туристической полиции экипировали новейшими техническим и специальными средствами. В распоряжении подразделения новые патрульные автомобили, квадроциклы, электрокары.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в конце марта поручил правительству проработать вопросы, связанные с созданием в Краснодарском крае туристического кластера. На совещании глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион претендует на лидерство по количеству туристов благодаря проекту «Новая Анапа».

Президент назвал приоритетным направлением создание в российских регионах круглогодичных курортов. Глава государства призвал глав регионов использовать в этой работе все доступные инструменты финансирования.