Москва, 28 марта, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Идею по созданию туристического кластера в Краснодарском крае одобрил президент России Владимир Путин. Обратившись 28 марта к правительству с просьбой проработать эти вопросы, глава государства отметил, что регион от этого только выиграет.

Марина Каширская ИА Регнум

В ходе совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что все регионы «борются за первое место» по турпотоку, добавив, что Краснодарский край может стать лидером благодаря проекту «Новая Анапа».

«У вас есть все шансы, хотя вы в два раза отстаёте по количеству туристов от Москвы и Московской области. <…> Тема интересная, мне кажется, и важная, и вот если в таком ключе, как она предлагается, она будет развиваться, этот проект будет развиваться, то, конечно, Россия в целом от этого только выиграет, ну, мне кажется, и Краснодарский край тоже», — ответил Путин.

Глава государства обратился к правительству с просьбой проработать этот вопрос с главой Краснодарского края, указав на необходимость обратить внимание на инфраструктуру, водоснабжение, водоотведение, канализацию и очистку вод.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта Владимир Путин назвал приоритетным направлением создание круглогодичных курортов в российских регионах. Президент призвал развивать курорты в целом одновременно с развитием логистики и инфраструктуры, в том числе коммунальной и инженерной. Кроме того, российский лидер коснулся программы развития курортов «Пять морей и озеро Байкал», согласно которой в текущем десятилетии в Краснодарском и Приморском краях, в Санкт-Петербурге, Крыму, Дагестане, Калининградской и Запорожской областях появятся современные гостиничные комплексы.

В конце 2023 года президент России Владимир Путин заявлял, что в стране хорошими темпами развивается внутренний туризм. Глава государства поблагодарил всех работающих в этой сфере за повышение качества их работы, включая работников туристической отрасли из Краснодарского края.