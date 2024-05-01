Москва, 1 мая, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова предложила изучать в школах американского посла в СССР Уильяма Буллита как прообраз Воланда из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Уильям Буллит. 1941

«Если вы увидите фотографии американского посла <…> вы поймёте, что фигура Уильяма Буллита, которую нынешние поколения описывают как мистическую, — он и тогда воспринимался так», — заявила дипломат в эфире радио Sputnik.

По мнению Захаровой, было бы неплохо, чтобы в учебниках для средней школы и вузов об этом тоже упоминалось.

По словам дипломата, «бал Сатаны» из булгаковского романа совпадает с реальным балом в посольстве США. Она напомнила, что американские дипломаты приглашали Булгакова на приёмы. Представитель российского МИД также подчеркнула, что на самом деле булгаковский бал — это калька с того, что писатель увидел в американском посольстве.

Как пояснила Захарова, некоторые детали в описанном в романе балу совпадают с воспоминаниями этих дипломатов. Например, то, что для развлечения гостей приносили кур, попугаев и медведя. Согласно этой версии, именно поэтому Воланд изображён как иностранец и сторонний наблюдатель, изучающий всё, что происходило в Москве.

В этой связи российский дипломат заявила, что не понимает, почему это не стало предметом массового сознания.

Уильям Буллит стал первым послом США в СССР после того, как Штаты признали Советский Союз в 1933 году. В 1936 году Буллита отозвали в США, затем он получил назначение на должность посла во Франции, где проработал до нацистской оккупации в 1940 году. Послом в СССР в 1936 году прибыл Джозеф Дэвис.