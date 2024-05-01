Киев, 1 мая, 2024, 09:36 — ИА Регнум. После прорыва у села Очеретино на авдеевском направлении российские войска могут создать для бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) угрозу масштабного окружения в ДНР. Об этом 1 мая сообщило издание «Страна. ua».

Geovien So/Global Look Press

Авторы статьи указали, что российские войска могут проникнуть за линии укреплений, которые начали выстраивать украинские военные, что позволит российским силам быстро продвигаться и создать угрозу окружения для подразделений ВСУ на большом участке фронта.

Авторы статьи заявили, что украинским солдатам нужно срочно искать резервы для попытки сдерживания прорыва российской армии, поскольку в районе Очеретино у ВСУ нет готовых окопов и минных полей. Чтобы избежать окружения, украинской армии придётся организовать масштабное отступление, считают журналисты.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о фактическом бегстве ВСУ из Очеретино. Российские военные зашли в село и подняли в центре свои флаги.

Из-за шока от быстрого продвижения российских войск украинское командование отправило в село Очеретино на авдеевском направлении в ДНР неподготовленную бригаду. По словам военного обозревателя Дэвида Экса, 100-я механизированная бригада — одна из самых новых и слабо оснащённых в украинской армии, вряд ли способная помочь на передовой. Экс предупредил, что потеря позиций в Очеретино может привести к коллапсу обороны ВСУ в районе Авдеевки.

Журналисты чешского издания Seznam zprávy считают, что после провала у села Очеретино Киеву следует ждать дальнейших прорывов российских войск. По их мнению, Вооружённые силы России могут нанести удар по позициям ВСУ на юге или обойти их оборону под Бердычами. Корреспонденты подчеркнули, что ситуация для Украины остаётся плохой, нестабильной, а материальное и численное превосходство на российской стороне.

Рогов 30 апреля заявил, что ВС России полностью освободили посёлок Работино в Запорожской области. По его словам, новость поступила с ореховского направления, где российские военные продолжают громить ВСУ.