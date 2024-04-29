Москва, 29 апреля, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Освобождение населённого пункта Очеретино российскими военными даст им значительное преимущество в зоне боевых действий. Об этом 29 апреля заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала «Прямой».

Министерство обороны Российской Федерации

По словам Кривоноса, бегство украинских бойцов с позиций в Очеретино является серьёзным системным провалом, так как это немаленький населённый пункт и в нём есть промышленная застройка и многоэтажные здания.

«С учётом степной зоны как раз использование этих высотных зданий и промзоны позволит противнику наблюдать значительно дальше вперёд», — сказал он.

Взятие под контроль Очеретино откроет для российской армии дорогу на Мирноград и далее на центр Покровского района ДНР — город Покровск, отметил отставной генерал.

«Сказать, что я недоволен — это мягко сказать, хочется просто задать определённым командирам вопросы: да сколько можно наступать на одни и те же грабли?» — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские бойцы сбежали с позиций из села Очеретино. Он уточнил, что после этого российские военные зашли в село и подняли государственные флаги в его центре.

Обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс 27 апреля написал, что украинские войска потеряют позиции в нескольких деревнях в районе Очеретино. Он назвал наиболее реалистичным исходом для ВСУ в сложившейся ситуации отступление на запад.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 26 апреля рассказал, что группировка российских войск «Центр» за сутки отразила восемь украинских атак, в том числе в районе Очеретино.