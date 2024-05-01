Лос-Анджелес, США, 1 мая, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Из-за столкновения поезда и автобуса в Лос-Анджелесе 55 человек получили травмы различной степени тяжести, 18 из них госпитализированы, сообщило издание USA Today.

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Двое из 55 пострадавших находятся в критическом состоянии. Столкновение произошло на железнодорожных путях.

Как сообщила пожарная служба города, инцидент произошёл накануне, 30 апреля. Капитана пожарной охраны Адам ВанГерпен рассказал, что в поезде ехали полторы сотни пассажиров. В автобусе, принадлежащем Университету Южной Калифорнии, на момент столкновения находились двое.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля в Ярославской области на железнодорожном переезде автобус выехал на пути. Машинист использовал экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Погибли семь пассажиров и водитель автобуса, машинист получил травмы.

В Бурятии на железнодорожном переезде перегона Икабья — Сенаторский 5 апреля поезд столкнулся с автомобилем, выехавшим на пути перед приближающимся составом. Водитель машины погиб на месте.