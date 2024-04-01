Ярославль, 1 апреля, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Количество погибших в результате столкновения скорого поезда и рейсового автобуса в Ярославской области увеличилось до восьми человек. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе МЧС.

Кадр из видео

«В селе Берендеево столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд. Предварительно, погибли все восемь человек из автобуса», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что на месте автомобильной аварии работают 24 специалиста, в том числе психолог МЧС, а также семь единиц техники.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3878447" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 апреля рейсовый автобус столкнулся с поездом на переезде в Берендеево в Ярославской области. Первоначально сообщалось о пяти погибших, однако позднее местная администрация заявила о семи жертвах ДТП. Экстренные службы и полиция устанавливали причины и обстоятельства трагического происшествия.

Ранее в этот же день в Новосибирске произошло ДТП с участием легкового автомобиля, трамвая и троллейбуса. В результате него пострадали три человека.

В Геленджике 31 марта маршрутное такси перевернулось при столкновении с внедорожником. В результате аварии пострадали шесть пассажиров.