Ярославль, 1 апреля, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Семь человек погибли в ДТП с поездом и автобусом на переезде в Берендеево в Ярославской области. Об этом стало известно 1 апреля.

Соцсети

«ДТП произошло в селе Берендеево. Столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд», — заявили в экстренных службах.

Предварительно сообщалось о пяти погибших, но впоследствии местная администрация заявила о семи. В настоящий момент на месте происшествия работают полиция, скорая помощь и экстренные службы. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Как сообщало ИА Регнум, днём ранее маршрутное такси перевернулось в Геленджике после столкновения с внедорожником. Авария произошла на пересечении улиц Грибоедова и Ульяновской. В результате ДТП шесть пассажиров пострадали. Всего в маршрутке находились девять пассажиров.