Тбилиси, 1 мая, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД), депутат парламента Леван Хабеишвили пострадал в ходе разгона полицией митинга в Тбилиси против законопроекта об иноагентах. Об этом 30 апреля сообщил грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Протест в Грузии

Телеканал продемонстрировал фотографию политика. У него сломан нос, травмирован и отёк правый глаз, видны следы крови на лице. По данным телеканала, политик пострадал во время столкновения с полицией.

Сам Хабеишвили заявил, что он чувствует себя нормально. При этом телеканал «Рустави 2» сообщил, что политика доставили в клинику «Ингороква». Отмечается, что врачи настаивают на госпитализации Хабеишвили.

Ранее ИА Регнум сообщало, что спецназ применил слезоточивый газ и водомёты для разгона протестующих в Тбилиси, вышедших на акцию протеста против закона об иноагентах.

Между участниками акции протеста и правоохранителями произошли несколько столкновений, за которыми последовали задержания. По предварительным данным, полицией задержано как минимум 15 человек.

Вечером 28 апреля в Тбисили возобновились массовые протесты оппозиционных политических партий, выступающих против принятия закона об иноагентах. На улицы столицы Грузии вышли несколько тысяч человек, призывавших отозвать законопроект.

29 апреля комитет парламента Грузии по юридическим вопросам по итогам заседания, продлившегося около десяти часов, поддержал во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». При этом само заседание прошло очень бурно — из зала удалили 14 депутатов и ряд представителей неправительственных организаций, три депутата самостоятельно покинули зал в знак протеста.