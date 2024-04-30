Геническ, Херсонская область, 30 апреля, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали в Херсонской области 60-летнюю жительницу Геническа, которая с декабря 2015 года участвовала в вооружённом формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 30 апреля в пресс-службе регионального управления СК.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Задержание силовики провели в рамках уголовного дела об участии в вооружённом формировании, не предусмотренном федеральным законом, в противоречащих интересам России целях (ч. 2 ст. 208 УК РФ).

По версии следствия, участница националистического батальона исполняла различные функциональные обязанности по обеспечению деятельности запрещённой организации. Тем самым она наносила ущерб экономическим и политическим интересам россиян и создавала угрозу нацбезопасности.

Обстоятельства совершённого преступления сейчас устанавливают следователи.

Как сообщало ИА Регнум, в Геническе ФСБ задержала 11 марта 55-летнего местного жителя — члена запрещённого в России вооружённого формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» с 2015 года. Он активно участвовал в публичных мероприятиях протестного характера и отвечал за организацию и реализацию пропагандистских материалов в СМИ, агитировал за отчуждение Крыма от России насильственным путём. Также житель Геническа занимался вербовкой в батальон новых членов из числа местных жителей.

В конце марта ФСБ проинформировала о том, что задержала в Крыму ещё одного члена украинского нацформирования. Ведомство сообщило, что задержало мужчину, который действовал в рядах формирования с 2015 года. Он в рамках этой деятельности проверял людей и транспорт в пунктах пропуска на российско-украинской границе.