Кишинёв, 30 апреля, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Проведённый в Молдавии соцопрос показал, что более 76% граждан республики также имеют гражданство Румынии, сообщил 30 апреля исследовательский центр Date Inteligente (iData).

KTH/Global Look Press

В ходе исследования 76,1% респондентов сказали, что имеют румынское гражданство, 22,6% сообщили, что не имеют его. Остальные отказались отвечать на вопрос.

Опрос проводили с 22 по 26 апреля в 324 населённых пунктах. В нём участвовали 1006 человек старше 18 лет. Для исследования использовали автоматизированный телефонный опрос (65,7%), а также анкеты, которые рассылали через интернет (34,3%). Погрешность исследования оценивают в пределах 3%.

Как сообщало ИА Регнум, президент Молдавии Майя Санду в декабре 2021 года заявила, что видит будущее страны в объединении с Румынией. Перед своим избранием на пост главы государства она призналась, что имеет не только молдавское гражданство, но и румынское.

В марте 2023 года в Молдавии официально переименовали молдавский язык в румынский. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это решение, отметила, что республика при Санду отказалась от родного языка. Дипломат также назвала этот шаг поддержкой демократии «по-американски».

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в апреле 2024 года выступил за объединение с Молдавией. Он также назвал жителей Молдавии румынами, забыв про представителей других национальностей, которые проживают в этой стране.

Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года заявил, что Молдавия при действующей власти утрачивает идентичность, элиты республики называют себя румынами. Он подчеркнул, что руководству страны никто не может помешать в этом вопросе, кроме народа.