Кишинёв, 1 декабря, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду поздравила Румынию с Днём национального единения. Текст поздравления она разметила 1 декабря на своей странице в Facebook.

Gov.md Майя Санду

«Нас связывает историческое прошлое, а также общая культура и язык. Перед нами будущее, которое может сблизить нас еще больше», — написала Санду.

Она также выразила надежду, что процесс сближения будет происходить не только с помощью инвестиций, дорог и мостов. Президент Молдавии также пожелала Румынии оставаться «сильной и щедрой».

Напомним, перед выборами президента Санду призналась, что у неё есть румынское гражданство. Она заявила, что не видит в этом ничего предосудительного.