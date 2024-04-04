Бухарест, 4 апреля, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку верит в то, что в будущем произойдёт объединение республики с Молдавией. Об этом он заявил в интервью, опубликованном 3 апреля порталом DC News.

EPA/ТАСС Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку

«Я поддерживаю объединение, у меня нет запрета. Это мое право! По-прежнему верю в объединение Молдавии и Румынии», — сказал он.

Чолаку предположил, что объединение стран может произойти внутри Евросоюза или получится найти другой путь. Премьер также назвал жителей Молдавии румынами.

Как сообщало ИА Регнум, президент Молдавии Майя Санду в мае 2023 года заявила, что большинство граждан республики против вхождения в Румынию. По этой причине Кишинёв сосредоточился на идее вхождения в состав ЕС. Она добавила, что румынские паспорта есть у каждого третьего жителя Молдавии.

В марте 2023 года власти Молдавии переименовали молдавский язык в румынский. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это поддержкой демократии «по-американски». Она отметила, что Молдавия при Санду отказалась от родного языка.