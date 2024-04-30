Москва, 30 апреля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Бывший адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о своём самочувствии после ранения в зоне спецоперации.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Сейчас я в больнице, мне трудно говорить, врачи оказывают мне помощь», — привело слова Пашаева издание «Газета.Ru».

По словам юриста, ранение он получил в результате удара дрона ВСУ по месту расположения российского подразделения под Угледаром.

Эльман Пашаев получил ранение, попав под удар дрона-камикадзе в зоне СВО. С дрона на бойцов сбросили снаряд, у Пашаева была прострелена нога, контузия. Врач сумел остановить кровотечение. Как рассказала супруга юриста Алёна, жизни её мужа ничего не угрожает. Он сейчас в нормальном состоянии.

Пашаев получил скандальную известность благодаря участию в деле Михаила Ефремова, который устроил пьяное ДТП со смертельным исходом в центре Москвы.