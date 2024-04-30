Москва, 30 апреля, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Бывший адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев получил ранение, попав под удар дрона-камикадзе в зоне проведения спецоперации, рассказала «Известиям» 30 апреля его супруга Алёна.

Зураб Джавахадзе/ИЗВЕСТИЯ Эльман Пашаев

«Да, он был ранен, его эвакуировали. Он сейчас в состоянии нормальном, <…> У него и контузия, под дрон попал», — рассказала женщина.

Она добавила, что жизни экс-адвоката ничего не угрожает.

Как сообщил StarHit близкий друг и помощник экс-адвоката, группа попала под обстрел под Угледаром. По словам собеседника, обстановка очень сложная, но врач сумел остановить кровотечение. С дрона на бойцов сбросили снаряд, у Пашаева была прострелена нога, контузия. Он был в сознании, но еле говорил.

Эльман Пашаев получил скандальную известность в результате участия в деле актёра Михаила Ефремова. Юрист взялся защищать известного актёра, который пьяным в центре столицы устроил ДТП со смертельным исходом. До 2020 года Пашаева трижды лишали статуса адвоката.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Пашаев рассказал, что муж блогера Елены Блиновской, создавшей проект «Марафон желаний», Алексей Блиновский находится в зоне СВО и получил позывной Брикс. По словам экс-адвоката, их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.

Позднее стало известно, что силовики проверят, насколько законно Блиновский заключил контракт о службе с Минобороны России.