Киев, 30 апреля, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский фактически растратил капитал политического доверия как внутри самой Украины, так и за её пределами. Он находится в положении официального лидера, который фактически уже не является авторитетом, а вскоре потеряет и формальные полномочия, хотя и не собирается покидать свой пост. На фоне этого активизируются его внутриполитические оппоненты, нарастает публичная критика в его адрес.

Иван Шилов ИА REGNUM

Такой оценкой поделился с ИА Регнум военно-политический публицист Михаил Онуфриенко, комментируя слова известной украинской телеведущей Снежаны Егоровой, назвавшей Зеленского в эфире популярного YouTube-канала главной проблемой Украины и обвинившей его в отказе от урегулирования конфликта с Россией.

Критика в адрес Зеленского в украинской медиасреде не обязательно отражает именно влияние Запада на политические процессы на Украине, заметил эксперт. Хотя недовольство главой киевского режима в западных правящих кругах действительно присутствует: для лидеров Запада, настроенных наиболее воинственно в отношении России, он выглядит как человек, который проиграл на поле боя, растратив при этом полученную ранее военную и финансовую помощь. Да и юридические основания для ухода Зеленского есть: очередные президентские выборы на Украине не провели, а формальные полномочия истекают уже в мае.

В украинском истеблишменте отлично понимают пикантность ситуации, в которой оказалась команда Зеленского, что подталкивает его внутриполитических оппонентов к действиям, нацеленным на борьбу за власть.

«Это одно из проявлений грызни между «крысами». В Киеве есть оппозиция, которая желает занять место Зеленского и попробовать порулить, и это отнюдь не какие-то пророссийские силы. Приблизительно то же самое происходило в гитлеровской Германии, когда в 1944–1945 годах началась череда её поражений. Чем ближе крах режима, тем больше недовольных, которые тем не менее знают, как «порулить». И хотят за оставшееся время успеть что-то изменить для себя любимых в лучшую сторону», — пояснил собеседник ИА Регнум.

Именно этот фактор, по мнению эксперта, стимулирует активность противников Зеленского внутри украинского политикума, что находит отражение, в том числе, в публичной критике в адрес главы режима, которую озвучивают нынешние лидеры мнений украинской аудитории. Однако команда Зеленского контролирует официальную медиасреду, фактически монополизировав её. Поэтому едкие высказывания Егорова озвучивала на международной площадке с пропиской в США, заметил Онуфриенко.

Зеленский стал главной проблемой Украины, поскольку он категорически отказывается от урегулирования военного конфликта с Россией. Об этом заявила украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в интервью одному из YouTube-каналов.

По её мнению, Зеленский, которого она назвала «тупорылым чёртом», обманул жителей Украины и бросил их на произвол судьбы, отказавшись в то же время от каких-либо переговоров и наживаясь на конфликте, требуя у западных спонсоров всё больше поддержки.

Телеведущая добавила, что сочувствует украинцам, которых она, по её словам, неоднократно предупреждала, что основное зло для них — это именно сам глава киевского режима, который однажды вместе со своими соратниками просто сбежит, бросив разрушенную и разграбленную им страну.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Зеленского в краже помощи, которую получила Украина от стран Запада. Политик заявил, что основная часть вооружений и финансовых средств уходит не на нужды ВСУ, а на коррупцию. По подсчётам политика, более 16 миллиардов долларов из помощи, предоставленной киевскому режиму Евросоюзом, утеряли.

Американский экс-разведчик Скотт Риттер, в свою очередь, заявлял, что глава киевского режима стремится уничтожить как можно больше украинцев, а новая помощь со стороны США приведёт лишь к ещё большим жертвам.